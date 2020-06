“Serve un ritocco al motore

PALERMO – “C’è la volontà di procedere a un rimpasto cosa che faremo entro l’estate perché un ritocco al motore va fatto”. Lo ha detto a Palermo il presidente della Regione Nello Musumeci ai cronisti, a margine del convegno su trasporti e infrastrutture organizzato dalla Cisl Sicilia. “Non è una novità ma da un anno ripetiamo la necessità di creare in Italia un soggetto moderato che possa interpretare una fascia di elettorato che non va più a votare, che non vuole stare con centrosinistra, sinistra e Movimento Cinquestelle – ha proseguito Musumeci -. Credo che questo spazio elettorale si possa trovare alla sinistra di Salvini non a destra”.

“Tuttavia – ha aggiunto – dipenderà dalle condizioni nel senso che dobbiamo mettere assieme quattro, cinque soggetti di sensibilità e cultura differenti per capire se si può arrivare alla nascita di questo nuovo soggetto, altrimenti si penserà, e nel mio partito prevale questo tesi, a creare un patto federativo con un soggetto già esistente”, ha concluso Musumeci.

(ANSA)

