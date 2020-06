PALERMO – Le fasi della rapina violenta erano state immortalate dalle telecamere e per due uomini, adesso, si aprono le porte del carcere. Si tratta di due pluripregiudicati, di Bagheria, S.S di 20 anni ed L.S di 43: ad eseguire l’arresto la polizia, come disposto dal gip del Tribunale di Termini Imerese. Entrambi sarebbero i responsabili, in concorso, di una violenta rapina ai danni di un’anziana che aveva riportato fratture in tutto il corpo.

L’episodio risale allo scorso 17 aprile: intorno alle 17,20 i due, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, si erano fermati a pochi metri dall’abitazione della vittima. L.S. era rimasto in sella alla moto per fare da “palo”, mentre S.S., sceso dal mezzo, aveva bussato alla porta della donna, un’ultraottantenne che era stata subito aggredita. Il malvivente le aveva afferrato la collanina d’oro che portava al collo e, nonostante l’energica resistenza opposta dalla donna, era riuscito a strappargliela, strattonandola e scaraventando l’anziana per terra.

A quel punto il rapinatore aveva raggiunto di corsa il complice ed insieme erano fuggiti via a bordo dello scooter, facendo perdere le loro tracce. I poliziotti del commissariato di Bagheria, avevano quindi trovato l’anziana ferita e sotto choc. Immediate le ricerche dei rapinatori, di cui la donna era riuscita a fornire una descrizione.

Ad incastrare i due sono state le indagini a cui hanno dato un notevole contributo le immagini delle telecamere di un negozio vicino: gli agenti sono così riusciti a ricostruire minuziosam ente le fasi della rapina e a registrare alcuni particolari fondamentali, compresi i capi di abbigliamento indossati durante il colpo, poi trovati nelle abitazioni durante le perquisizioni. Il 20enne ed il 43enne sono stati trasferiti al Cavallacci di Termini Imerese.