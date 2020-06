Abusivo portava turisti in tour

PALERMO – Portava in giro turisti tedeschi su l’apecalesse senza licenza comunale ed è stato sorpreso dalla Polizia Municipale mentre transitava da via Vittorio Emanuele. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in servizio per il controllo del territorio finalizzato alla sicurezza dei turisti e al contrasto all’abusivismo, hanno intercettato l’ape calesse all’incrocio di via Roma con via Vittorio Emanuele ed hanno subito intuito che il veicolo non fosse tra i mezzi autorizzati dall’amministrazione comunale. Dai controlli è infatti emerso che il conducente, A.S. di 53 anni, era privo di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di piazza con conducente ed aveva pattuito un importo di 15 euro con due turisti tedeschi per il trasporto da corso Vittorio Emanuele a Ballarò. L’ape calesse è stata sequestrata, in attesa del provvedimento di confisca ed al cinquantatreenne oltre alla sanzione di 1.761 euro, sono state ritirate la patente e la carta di circolazione.