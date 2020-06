PALERMO – Da via Sampolo a via Notarbartolo e fino alla via Ariosto. E’ un’ampia area quella presa di mira da ladri e vandali che già da diverse settimane entrano in azione soprattutto nelle ore notturne, danneggiando i mezzi parcheggiati.

Oggi altri due colpi agli scooter lasciati in sosta: “Una situazione insostenibile – dicono i residenti – ogni mattina non sappiamo se troveremo ancora l’auto o il ciclomotore dove li lasciamo. Stamattina ne abbiamo notato uno per terra in via Sampolo, con bauletto rotto e altri danni. Un altro è stato preso di mira in via Ariosto, appartiene ad una ragazza. Qualcuno li fa cadere per terra col chiaro obiettivo di provocare il danno, agisce nella notte. Ultimamente – proseguono – i casi si ripetono e in molti pensiamo che dietro a questi episodi ci siano gestori e titolari di garage privati che tentano di seminare la paura per accaparrarsi nuovi clienti. Abbiamo segnalato cosa succede in queste strade alle forze dell’ordine, se questo modus operandi fosse confermato, sarebbe gravissimo”.

E in via Notarbartolo, c’è anche chi ha subito il furto della macchina: “Prima è stata rigata la carrozzeria – racconta un uomo che abita nella zona – poi è stata rubata. Ma qui i casi si verificano spesso, pochi giorni fa un ragazzo che abita nel mio palazzo non ha più trovato lo scooter parcheggiato in via Francesco Lo Jacono. Ad un’altra persona è stato rubato lo scooter, poi rintracciato. Non è possibile continuare a subire queste angherie, chiaramente mirate. Sfregi che ci costano centinaia di euro e non ci fanno sentire al sicuro”.