L'incidente in via Kennedy. L'appello dei familiari all'automobilista che non si è fermato.

PARTINICO (PALERMO) – E’ stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Ha riportato gravi ferite un 17enne ieri sera a Partinico, nel Palermitano. L’incidente si è verificato in via Kennedy, da cui è subito stato lanciato l’allarme.

Dopo l’impatto, che si è rivelato violentissimo, chi era al volante del mezzo non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. Subito è stato lanciato l’allarme. Alcuni testimoni hanno soccorso il ragazzo, poi affidato alle cure dei sanitari che l’hanno trasportato in ambulanza al Civico di Partinico, con codice giallo.

Il 17enne, per fortuna, non è infatti in pericolo di vita. I familiari, ancora sotto choc per quanto successo, lanciano un appello all’automobilista che ha fatto perdere le proprie tracce: “Lo invitiamo a costituirsi, a pentirsi per ciò che ha fatto”. Le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile sono in corso.