PALERMO – E’ l’ennesimo arresto in passaggio De Felice Giuffrida, una stradina del quartiere Brancaccio da tempo diventata la base di pusher e consumatori di droga. Stavolta a finire in manette è stato Alberto Cannia, pregiudicato palermitano di trent’anni, colto in flagrante dalla polizia. Il suo atteggiamento sospetto ha subito fatto scattare i controlli degli agenti. L’uomo era chinato all’altezza della ruota anteriore di una vettura parcheggiata.

Quando si è alzato si è poi allontanato dirigendosi verso un gruppetto di giovani, ma alla vista della polizia ha cercato di cambiare direzione. Uno degli agenti l’ha inseguito, l’altro ha raggiunto l’auto su cui il trentenne stava poco prima armeggiando. Dopo un breve inseguimento l’uomo è stato bloccato.

Sotto il parafango anteriore sinistro dell’auto i poliziotti hanno trovato due buste di plastica con un pacchetto di sigarette in cui c’erano 12 stecchette di hashish e 2 sacchetti di cellophane trasparente. Lì si trovavano altre 79 dosi di hashish, per un totale di circa 165 grammi. Trovati anche 215 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio, sequestrati insieme ad un foglio in cui erano stati scritti nomi e cifre.