Lavori sui cavalcavia della A18

Sono stati avviati i lavori di manutenzione di tutti i cavalcavia dell’autostrada A18, la Messina-Catania. Gli interventi, finalizzati pure a rimuovere le segnalazioni del ministero dei Trasporti, è previsto si concludano nel maggio 2020. La ditta esecutrice dei lavori è la Sion srl di Gela. In corrispondenza dei cantieri, segnala il Cas, sarà necessario parzializzare le carreggiate delimitando, di volta in volta, parti delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso. In loco segnaletica con indicazione dei lavori. Viabilità con limite di velocità di 60 chilometri l’ora e divieto di sorpasso.