L’Italia e la “Brexit”

Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia.

1) CATANIA – Le Ciminiere, ore 09:00 Incontro su “… Che siamo Pari lo imPari a scuola”, iniziativa per educare i più giovani contro la violenza di genere promossa da assessorato regionale delle Famiglia e Formez PA col patrocinio del comune, del dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio e dell’ufficio scolastico regionale. Partecipano l’assessore Antonio Scavone e il sindaco Salvo Pogliese.

2) TRAPANI – Comune, ore 09:45 Presentazione corso difesa personale per donne, nell’ambito del progetto “Trapani è Donna”, organizzato dall’Udi, in collaborazione col 6/o Reggimento bersaglieri e col patrocinio del Comune.

3) PALERMO – Sicindustria, via A. Volta, 44, ore 10:00 In occasione della “UK-Italy Business Conference”, incontro sui temi del commercio con il Regno Unito dopo Brexit; i servizi a sostegno delle aziende offerti dal Department for international trade (Dit) per l’Italia, diretto dal console generale Tim Flear.

4) MESSINA – Teatro Vittorio Emanuele, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dell’operetta “La vedova allegra” in scena il 31 maggio e il 2 e 4 giugno.

5) PALERMO – Liceo scientifico Galileo Galilei, ore 11:30 Incontro pubblico sul progetto “Dc Vero?”, a conclusione del percorso scolastico di approfondimento sulla tragedia di Ustica e il periodo storico connesso, che ha visto protagonisti anche i licei di Bologna Copernico, Dalla e il Museo biblioteca della musica di Bologna.

6) PALERMO – Corecom Sicilia, via Magliocco 46, ore 12:00 Tavolo tecnico sull’informazione locale.

7) CATANIA – Ex monastero Santa Chiara, ore 18:00 Inaugurazione della mostra “Un regno di sole”, dell’artista catanese Benedetto Poma, curata da Carmen Bellalba e patrocinata dal Comune di Catania. Aperta fino al 29 giugno.

8) CATANIA – Stadio Angelo Massimino, ore 20:30 Calcio: Catania-Trapani, gara d’andata del secondo turno nazionale dei play off di Serie C.

