L’Udc sposa l’idea di Miccichè

PALERMO – “Rimettere al centro la politica e il rapporto con i cittadini è l’imperativo categorico non per consolidare una semplice alleanza tra moderati ma per rilanciare un progetto politico laico ed inclusivo che sappia parlare al cuore e all’intelligenza dei cittadini. L’Udc con orgoglio vuole intestarsi assieme a Gianfranco Micciché e alle altre forze moderate presenti in Sicilia questo progetto. Le mode populiste e sovraniste come tali passano”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“Sono personalmente soddisfatta per avere scommesso sulla bontà della linea che Miccichè in Sicilia ha saputo indicare. L’Udc non si fonde nè si confonde con altre forze politiche, al contrario è costruttore ed architetto del progetto”, conclude Lo Curto.