PALERMO – Palermo, Sicilia, Italia. Cronache dalla delegazione della IV Circoscrizione, in viale Regione siciliana, all’incrocio con corso Calatafimi.

“Ci dispiace, il certificato per il cambio di residenza non può essere rilasciato”, dicono gli impiegati. Non solo le “residenze”, ma nessun altro certificato. Il motivo è presto detto. Per certificare serve la carta e la carta è esaurita. Le scorte sono finite.

“E che problema c’è”, avrà pensato stamani uno degli uomini in fila. Affida alla moglie l’incarico di vigilare sul turno e va a compare una risma di fogli. La sua generosità servirà per sé e per i fortunati che lo seguiranno nel turno di cui sopra.

Si avanti così da giorni. Dall’ufficio del decentramento hanno inviato alle delegazioni, pare che il mal di carta sia infatti diffuso anche altrove, una circolare in cui allargano le braccia. Come dire: arrangiatevi. Si parla di una gara già avviata. Si vedrà. Nel frattempo il cittadino si presenti attrezzato di documenti e fogli formato A4. Delegazione comunale IV Circoscrizione. Palermo, Sicilia, Italia. (Rlv)