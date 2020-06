PALERMO – E’ finita contro il guardarail dopo essere uscita fuori strada, l’auto si è ribaltata e per estrarla dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Un grave incidente si è verificato intorno alle 21 in viale Regione Siciliana, nei pressi dell’ingresso dell’autostrada A19, Palermo-Catania. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna che si trovava alla guida all’ospedale Buccheri La Ferla: le sue condizioni, nonostante l’impatto violento, non sarebbero preoccupanti.

In base ai primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale, l’incidente sarebbe stato autonomo, non sarebbero presenti, infatti, tracce riconducibili ad altri eventuali veicoli coinvolti. Le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica sono in corso.