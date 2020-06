Aggressione e rapina a un 83enne

PALERMO – Finiscono in manette i presunti rapinatori di un uomo di 83 anni, aggredito nell’androne del suo palazzo il primo marzo. (Clicca qui per guardare il video dell’aggressione). Si tratta dei pregiudicati Marcello La Barbera, 41enne di corso dei Mille e Giuseppe Gagliano, 39enne di Brancaccio. Con ruoli diversi ma entrambi “operativi”, i due pregiudicati erano entrati in azione nella zona di corso Calatafimi. Il pensionato aveva poco prima prelevato: come avrebbero chiarito le registrazioni delle telecamere interne, l’anziana vittima, probabilmente seguita anche in precedenza, è stata adocchiata in un ufficio postale di viale Regione Siciliana da Gagliano il quale all’interno del locale si è soffermato a scrutare con attenzione le mosse del correntista, notando il prelievo di 1.200 euro, poi riposti nella tasca sinistra della giacca.

Quando la vittima è uscita dal locale, Gagliano l’ha seguita come un’ombra e ha trasmesso le preziose informazioni al complice, La Barbera, in attesa su un marciapiede. E’ stato poi quest’ultimo a pedinare la vittima fino all’androne. Le indagini dell’Investigativa del commissariato Zisa e della squadra mobile, da quel giorno non si sono mai fermate, fino all’individuazione dei due uomini, incastrati dalle telecamere e dai rilievi effettuati dalla Scientifica.