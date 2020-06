PALERMO – La bella stagione è alle porte e la Capitaneria di porto ha già messo in campo mezzi e uomini per garantire controlli e sicurezza. L’operazione “Mare Sicuro” è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa con la presenza dall’ammiraglio Roberto Isidori, comandate della Capitaneria della Sicilia occidentale e Rosario Loreto, comandante del reparto operativo.

L’obiettivo è di promuovere la cultura del mare, dell’autocontrollo e della responsabilità attraverso le attività di prevenzione e di punizione delle contravvenzioni, ma anche attraverso adeguate campagne di sensibilizzazione. Una campagna nazionale della guardia costiera che coinvolgerà tutte le forze e i mezzi presenti in una intesa attività di controllo delle attività turistico-balneari. L’operazione prevede il controllo di spiagge e zone balneari, un impegno concreto per consentire a tutti di fruire del mare in maniera ottimale e garantire ai milioni di visitatori di poter trascorrere una vacanza tranquilla, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino-costiero.

L’attività è stata preceduta da una fase di analisi e di studio per avere un quadro chiaro delle forze e dei mezzi in campo, delle criticità e delle azioni da realizzare per tutelare la sicurezza della navigazione e della balneazione, l’ambiente marino e le risorse ittiche. È previsto anche il rilascio del “Bollino blu” per le imbarcazioni che risulteranno in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza. Durante la stagione saranno controllati le aree marine protette, da Capo Gallo ad Isola delle Femmine, dalla riserva dello Zingaro alle Egadi, dallo Stagnone alla Scala dei Turchi, fino all’Isola del Conigli e Ustica.

“Per i lidi sono previste precise disposizioni – ha precisato il comandante Loreto –. Dovranno garantire il salvataggio in mare con i bagnini e con i mezzi che da quest’anno potranno essere oltre al pattino anche i gommoni o gli acquascooter per potere arrivare prima durante il soccorso. Stringenti saranno i controlli per quanto riguarda la navigazione sotto costa. Non saranno previste scorribande sotto costa di gommoni e acquascooter”.

Priorità alla tutela dell’ambiente: “Abbiamo fatto una serie di controlli e verifiche sui fondali nella zona di Capo Gallo – aggiunge il comandante Isidori – Abbiamo trovato alcuni siti che presentano rifiuti di diversa natura. Saranno segnalati ai nuclei subacquei e, come è già successo a Marsala, verranno ripulite le zone. Puntiamo molto a ripulire il mare dalla plastica, ma serve una continua educazione ambientale da parte di tutti e una costante collaborazione”.