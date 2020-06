I carabinieri hanno arrestato 12 persone – quattro ai domiciliari – in provincia di Cosenza e nei comuni di Sassuolo, Frascati e Vibo Valentia, nell’ambito dell’operazione “Crutch” che ha smantellato rilevanti piazze di spaccio in provincia di Cosenza. Le indagini sono iniziate dopo il ricovero in ospedale di un 24enne colpito da malore per una dose di eroina tagliata male.