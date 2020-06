Il patto per il decoro in città

PALERMO – Proseguono le attività di pulizia straordinaria di due quartieri della città, da un lato continuano i ritiri degli ingombranti abbandonati su strada a Cruillas e San Giovanni Apostolo (Q19) dove dal 24 maggio al 29 maggio sono stati prelevati 1201 pezzi di ingombranti; dall’altro sono iniziate le attività di spazzamento nel quartiere 22 (Partanna Mondello) abbracciando 158 vie. Anche Reset dal 24 al 29 Maggio sta intervenendo in area Cruillas e San Giovanni Apostolo nonché Partanna Mondello dedicandosi ad attività di diserbo in 20 strade. Le vie interessate: bretella laterale di via Lanza di Scalea, nelle vie Calandrucci, via Cammarano, via G. Alibrandi, via Ragusa Gianbattista, via Nicolò Buscemi, via Pietro dell’Aquila, vicolo Cilio, via Michele del Giudice, via Etna. Attività di manutenzione del verde su rotonda via Lanza di Scalea angolo via Fabio Besta, aiuola spartitraffico via Lanza di Scalea, rotonda largo delle Pomelie, roseto altezza Villa Adriana, villetta Smith, salita della Intendenza, piazza Indipendenza, piazza Mondello, villetta Tesauro, villetta Zaire.

Nello specifico Rap, dal 24 maggio al 29 Maggio, ha ritirato su strada 1201 ingombranti in: piazza Benvenuto Cellini (25), via Cruillas tutta (1), via Oliveri Mandalà (48), via Acireale (40), viale Caltagirone (60), largo Iccara (23), via Comiso (165), via Castellana altezza supermercarto (10), largo Corleone (44), piazza Castronovo (50), via Alia (38) , via Comiso (23), viale Michelangelo (314), via G. Zumbo (72), largo Cammarano (14), via E. Amaldi (30), via Pietro Scaglione tutta (95), via Brunelleschi n.13 (98), via G. Besio n.59 + tutta (51).

Rap è intervenuta, inoltre, con l’ausilio di pala per eliminare i rifiuti abbandonati su alcune vie di confine della città dove insiste migrazione dei rifiuti come: via Crisafulli, via Paruta, via Pecoraino, corso dei Mille (ultima postazione) via Scoto. Anche la Polizia Municipale è intervenuta nei quartieri interessati e ha comminato in 3 giorni ( 27, 28, 29 maggio), 11 sanzioni da 166 euro per conferimento fuori orario, 1 da €600 per abbandono di diversi ingombranti su suolo pubblico. Per quanto concerne lo spazzamento dal 27 al 29 maggio si è intervenuti nel quartiere 22 (Partanna Mondello) ripristinando il decoro in 158 vie (ritornando a seconda dell’estensione più di una volta), nello specifico: Via Addaura; Via Annone; Viale Cola Pesce; Via Cortes Fernando; Lungomare Colombo Cristoforo, Principessa Maria – Barbarigo A.; Via De Agostini Alberto; Via Sebastiano Di Final; Via Eracle; Via Giovanni Da Cartagena; Via Giovanni D’austria; Via Giovanni Del Porto; Via Gualtiero Da Caltagirone; Via Margherito Da Brindisi; Via Perestello Bartolomeo; Via Pitea Da Marsiglia; Via Pizzarro Francesco; Viale Principessa Maria; Via Rombulo Pietro; Via Vasco De Gama; Via Abate Palmerio; Via Annibale; Via Barbarigo Agostino; Lungomare Colombo Cristoforo, slargo altezza via De Guevara; Lungomare Colombo Cristoforo, Colonna – Magellano; Lungomare Colombo Cristoforo, Colonna – confine quartiere 25; Lungomare Colombo Cristoforo, Barbarigo A. tratto Magellano; Via Colonna Marcantonio; Via Ducezio; Via Gomez Alonzo D’espinosa; Via Lopes De Vega – Traversa; Via Lopez De Vega; Via Magellano; Via Marques Lorenzo; Via Montecuccoli Raimondo; Via Pietro De Guevara; Via Po Fernando; Via Porto Palos; Via Scipione L’africano; Via Timoleonte; Via Usodimare Antoniotto; Via Anadiomene; Via Calipso; Via Calpurnio; Via Circe; Via Elpide; Via Mondello, Terza Compagnia – Principe di Scalea; Via Mongibello; Via Palinuro; Viale Principe Di Scalea, Galatea – Mondello; Viale Regina Elena, Torre di Mondello tratto Glauco; Via Teti; Via Torre Di Mondello; Via Aiutamicristo Elisabetta; Via Arcoleo; Via Bonanno Marta; Via Delfini; Via Fortuna; Via Gallo; Via Li Greci Lauretta; Piazza Mondello; Via Mondello, P.zza Mondello – Terza Compagnia; Via Nereo; Via P.M.72; Baglio Pedone; Via Piano Di Gallo; Via Proteo; Via Terza Compagnia; Via Vello D’oro; Via Agenore; Via Maia; Via Mercurio, accesso da via Stesicoro; Via Mercurio, accesso da via Tolomea; Via Mondello, Principe di Scalea tratto Pazienza; Via Pindaro; Via Saffo; Via Stesicoro; Via Tolomea, Mondello tratto Niso; Via Torre Pilo; Via Zeusi D’Eraclea; Via Ca’ Da Mosto Alvise; Via Clio; Via Dedalo; Viale Dei Lilla’; Via Del Geranio; Viale Delle Sirene; Via Dell’ulivo; Cortile Donna Vita; Vicolo Marasa’; Via Marinai Alliata, Venere tratto del Garofalo; Piazza Martini; Vicolo Martini; Via Melpomene; Via Nuova Buffa; Casale Buffa; Via Penelope; Via Saline, delle Viole tratto Marinai Alliata; Piazza Ulisse; Via Urania; Via Argonauti; Piazza Caboto; Viale Cerere; Via Danae, Principessa Iolanda – Cerere; Via Garofalo; Viale Euridice; Viale Giasone; Viale Italia; Viale Margherita Di Savoia, P.zza Valdesi – Monte Ercta, piste ciclabili e marciapiedi; Via Mater Dei; Via Niobe; Danae tratto Cerere; Viale Saturno; Viale Venere, Marinai Alliata tratto Margherita di Savoia; Viale Colonia Marina; Via Danae, Colonia Marina – oltre via Orfeo; Via Dei Tigli; Viale Delle Palme; Viale Orfeo; Via Pan; Viale Principe Umberto; Viale Principessa Giovanna; Viale Principessa Iolanda, Cerere – Regina Elena; Viale Principessa Mafalda; Viale Regina Elena, P.zza Valdesi – oltre via Principessa Giovanna; Via Aristofane; Via Aspasia; Via Dell’Olimpo, Boliva – S. Filippo Neri (carr. Lato Scalea); Via Filico; Via Menandro; Via Oasi Verde; Via S. Nicola, Roky Marciano-Scordia; Via Sofocle, Dell’Olimpo – S. Nicola; Via Castelforte, Morante – dell’Olimpo ; Piazza Pallavicino – Piazza Castelforte – P.V.46 (due carreggiate); Viale Aiace, Timeo – oltre Encelado; Viale Aiace; Via Anteo; Via Artemide; Via Clizio; Via Dell’Olimpo, Sofocle – Bolivar (carreggiata lato Patanna); Via Encelado; Via Euripide; Via Matotta; Piazzetta Mercadante; Via Nestore; Via P.M.149; Via Pallante; Via Pallante, TRAVERSA; Via Partanna Mondello, Nicoletti – Nestore; Via Pt. 17; Via Rea; Via Sofocle, Partanna Mondello – dell’Olimpo; Via Spina Santa; Via Telamone; Via Temi; Via Tifone; Via Titano; Via Toone.