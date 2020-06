PALERMO – Ottantamila lavoratori in Italia, di cui 20mila in Sicilia: 4mila tra Palermo e Catania solo nell’azienda Almaviva Contact. Il mondo dei call center si trova oggi riunito a Palermo, al teatro Garibaldi, dove si sta svolgendo l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale tra i promotori dell’accordo quadro sui principi e le regole per il funzionamento delle attività del settore dei servizi. Presenti le parti sociali, datoriali e sindacali, del settore. Ad aprire i lavori sono stati il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore al Lavoro del comune di Palermo, Giovanna Marano. Sono presenti i vertici di Asstel nazionale (Assotelecomunicazioni di Confindustria), i segretari nazionali dei sindacati di categoria, i presidenti delle aziende presenti in città, per discutere le ricadute dell’accordo siglato a febbraio sul territorio palermitano. Nel settore, a Palermo hanno messo radici aziende come Almaviva contact, Abramo Customer Care, Exprivia Project, Comdata Group, Atlanet e Wind. “Da Palermo parte un’iniziativa progettuale di legalità e innovazione nel settore delle telecomunicazioni e dei call center – ha detto il sindaco -. Abbiamo il merito di avere organizzato per il prima volta in Italia un incontro di questa portata, per dare una prospettiva di futuro ad un settore, che è uno dei più rilevanti in Sicilia, con epicentro a Palermo. Anche questa iniziativa è a conferma di un profondo cambiamento culturale della nostra città, in questi ultimi anni. Oggi siamo qui per esprime il concetto di legalità dei diritti dei lavoratori e degli imprenditori”.

“Partire delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro per costruire un modello contrattuale sostenibile che tenga conto dei costi aziendali, altrimenti gli attuali esuberi, che ci sono anche in Sicilia, diventeranno strutturali, e il solo ricorso agli ammortizzatori sociali, nel breve periodo, non può rappresentare una soluzione a regime”. Lo ha detto Andrea Antonelli, presidente di Almaviva Contact, a margine dell’incontro organizzato dal Comune di Palermo sul settore dei call center che si sta svolgendo al Teatro Garibaldi di Palermo. “La stessa diminuzione dei volumi di traffico, che il settore registra e che è fisiologica, va affrontata con un modello contrattuale sostenibile – ha concluso Antonelli – e con l’applicazione delle norme sulla delocalizzazione”. (ANSA).