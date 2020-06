PALERMO – Controlli a tutto spiano tra le rivendite di prodotti ittici, bancarelle dei mercati rionali e ristoranti della città. Dopo gli ultimi casi di intossicazione da tonno, con tredici persone arrivate nei pronto soccorso con i sintomi della sindrome sgombroide, prosegue il monitoraggio sul fronte della repressione delle attività illecite sulla filiera della pesca.

Potenziati i controlli in mare, sui mezzi di trasporto e nelle attività commerciali, con un nuovo sequestro scattato nella zona nord della città, all’interno di un ristorante cinese e in un laboratorio che si trova in centro. In azione, gli uomini della Guardia costiera di Palermo che hanno sequestrato complessivamente 350 chili di prodotti, tra gamberi, pesce spada e mazzancolle tropicali.

Durante le ispezioni, il pesce è stato trovato senza etichettatura ed era anche privo della documentazione che ne attestasse la tracciabilità. Interventi che seguono quelli già effettuati nelle scorse settimane, che hanno condotto al sequestro di oltre 480 chili di tonno rosso. In parte, è stato trovato all’interno di un camion individuato in viale Regione Siciliana: era in cattivo stato di conservazione e destinato alla vendita abusiva.

“Non è a rischio soltanto il tonno – spiega la Guardia costiera – ma ogni tipo di pesce che viene pescato e poi conservato male prima di essere consumato. Se la catena del freddo viene infatti interrotta, si favorisce la proliferazione batterica. Il tonno è più predisposto e ricordiamo che la cottura può rivelarsi inutile Per essere messo in vendita necessita di opportuni controlli sanitari. Spesso l’apparenza inganna e, nonostante l’aspetto gradevole, il prodotto può essere contaminato. In questo caso il pesce sembra fresco perché conserva il suo colore, ma in realtà contiene istamina, una sostanza che si forma negli organismi quando cominciano a decomporsi e che può causare seri problemi alla salute”.