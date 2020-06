Credito alle imprese

Nell’ambito del progetto CREDinSICILIA, il polo siciliano per lo sviluppo delle imprese, parte il roadshow informativo sulle possibilità di accesso al credito delle imprese siciliane.Insieme a partners di primissimo piano a livello nazionale quali Mediocredito Centrale e Invitalia con incontri mirati organizzati su base provinciale, Irfis vuole portare a conoscenza di chi già fa o farà impresa in Sicilia un panorama completo di tutti gli strumenti finanziari per far nascere, crescere e consolidare l’imprenditoria siciliana. Un importante momento di incontro con il tessuto imprenditoriale isolano per presentare le linee di finanziamento destinate alle micro, piccole e medie imprese siciliane e ai giovani imprenditori, quali Chirofast, ChiroPMI, Chiro Resto al Sud ed il Fondo di Garanzia di MCC a copertura del rischio di credito, nuovi strumenti di accesso al credito che rappresenta un elemento di rilievo nel processo di crescita delle imprese. L’obiettivo è quello di promuovere presso le imprese siciliane gli strumenti più indicati e specifici per ogni esigenza imprenditoriale. Si inizierà lunedì 3 giugno alle 10 a Siracusa presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa di via Roma 31. Nello stesso giorno, nel pomeriggio alle 15.30 si svolgerà un incontro a Ragusa presso la sede del Libero Consorzio Comunale di viale del Fante 10. Il roadshow per la Sicilia orientale si concluderà l’indomani martedì 4 giugno alle ore 10 a Catania presso la sede di Irfis-FinSicilia in via Domenico Cimarosa 24