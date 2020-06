Il ‘Franchising day a Palermo

PALERMO – Oltre cento aspiranti imprenditori stamani al “franchising day” organizzato al caffè del teatro Massimo a Palermo da Federfranchising e Confesercenti Sicilia per promuovere la cultura del franchising e fare incontrare brand di tutt’Italia con aspiranti franchisee interessati ad aprire un’attività. Secondo un sondaggio condotto da Federfranchising con Swg, l’idea di aprire un negozio o un’attività in franchising è un sogno coltivato da tre italiani su dieci ma il desiderio di imprenditorialità si infrange, troppo spesso, con la scarsa informazione che circonda il mondo dell’affiliazione commerciale.

“E’ per questo che stiamo organizzando in tutta Italia queste giornate informative”, ha detto il presidente di Federfranchising Alessandro Ravecca. “Oggi il nostro Paese – ha detto – conta 960 franchisor e circa 52 mila franchisee. E’ una formula vincente che premia sia l’idea d’impresa e il brand che gli affiliati perché semplifica l’avviamento di impresa”. Quattordici i marchi presenti a Palermo con circa 2000 punti vendita, provenienti da tutta Italia, dal food al benessere, all’estetica e all’immobiliare. In Italia il franchising vale 24,4 miliardi l’anno, nell’isola sono già 4 mila i franchisee e 25 i franchisor siciliani. “Abbiamo deciso di proseguire nel lavoro di promozione del franchising con uno sportello di consulenza sul settore che da domani potrà continuare a dare informazioni sulle opportunità di credito e sugli aspetti legati alla contrattualistica ed allo sviluppo di un marchio, e mettere in contatto chi è interessato con i brand aderenti a Federfranchising”, dice il presidente di Confesercenti Palermo Francesca Costa. (ANSA).