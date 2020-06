Selezioni per giovani dai 16 ai 30 anni per il nuovo talent – academy

MESSINA – Si chiama ‘Play the game’ il progetto lanciato dal Teatro Vittorio Emanuele di Messina che punta a selezionare giovani dai 16 ai 30 anni per inserirli nel nuovo talent – academy, che l’Ente regionale organizzerà da fine giugno per formare nuovi professionisti del teatro e dello spettacolo, in particolare artisti completi da musical, per dare vita a una compagnia stabile del teatro messinese.

Un progetto pensato dal sovrintendente Gianfranco Scoglio e dai direttori artistici Simona Celi e Matteo Pappalardo, con il commissario del teatro Daniela Lo Cascio. La struttura è quella di un talent musical con gara. Quattordici puntate di prime time che si svolgeranno al Vittorio Emanuele, più sei dedicate alle audizioni dei candidati, che saranno trasmesse in streaming sui social network. A queste si aggiungono nove spettacoli ispirati ai più celebri titoli. I ragazzi che accedono a ‘Play the game’ saranno seguiti da importanti professionisti del settore, a cominciare dal maestro Dino Scuderi. L’academy si articolerà in due fasi la prima di preselezione dei partecipanti e la seconda con i live degli spettacoli, dove i ragazzi saranno inseriti dai loro coach e valutati da una giuria.

Accanto ai giudici delle due squadra, per ogni serata, è prevista la presenza di un personaggio importante del mondo del teatro, della danza, del canto, della musica che in qualità di giudice extra potrà commentare a valutare le diverse esibizioni. Le gare prevedono eliminazione, fino alla finale che decreterà il vincitore per ogni categoria: musica, canto, prosa e danza. Il bando per partecipare, già pubblicato sul sito del Teatro Vittorio Emanuele, scade il 30 giugno.