PALERMO – Avvenimenti previsti per venerdì 31 maggio in Sicilia

1) CATANIA – Cinema Odeon, ore 08:00 Inaugurazione plenaria del festival internazionale di geopolitica ‘Mare Liberum’ organizzato da Diplomatici e Eastwest a cui seguirà la proiezione dell’intervista a Steve Bannon, guru di Donald Trump, e l’intervento di Joscka Fischer. Dalle 10.30 all’università per confronti con 2.000 studenti e alle 17 al Comune cerimonia ufficiale e panel su ‘La governance locale e globale’

2) PALERMO – Banca S. Angelo, Palazzo Petyx, via Enrico Albanese 94, ore 10:00 Tavola rotonda su “Imprenditoria siciliana: testimonianze al femminile”. Verranno presentati i dati aggiornati delle quote rosa.

3) PALERMO – Museo Salinas, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione della decima edizione di “Una marina di libri” che si svolgerà all’Orto Botanico dal 6 al 9 giugno.

4) PALERMO – Caffè del Teatro Massimo, ore 10:00 Presentazione della formula commerciale Franchising Day organizzata da Federfranchising e Confesercenti Sicilia, incontri diretti con 14 brand di franchising provenienti da tutta Italia. Saranno presenti il presidente nazionale e la coordinatrice nazionale di Federfranchising, Alessandro Ravecca e Luisa Barrameda.

5) MESSINA – Ritrovo Fellini, Piazza Duomo, ore 10:30 Conferenza stampa per presentare i 16 nuovi autobus elettrici.

6) ACIREALE (CT) – Municipio, ore 11:30 Presentazione “Rottura del Digiuno”, cena etnica d’integrazione, che si terrà il 2 giugno alle 19.30 in piazza Duomo. Partecipano il sindaco Stefano Alì, il vescovo, mons. Antonino Raspanti, e l’assessore alle Politiche sociali, Palmina Fraschilla.

7) CATANIA – Castello Ursino, ore 11:30 Presentazione del cartellone del Teatro Stabile ‘Estate a Castello Ursino. Sicilia futura: presente’. Partecipano il governatore Nello Musumeci, il sindaco Salvo Pogliese, il presidente dello Stabile, Carlo Saggio, la vicepresidente Lina Scalisi e il direttore Laura Sicignano.

8) PALERMO – Via G. D’Alessi 1 (ang. Via Maqueda), ore 16:30 Inaugurazione della libreria “La stanza di carta”, di Piero Onorato. Fino alle 21.

9) PALERMO – Palazzo Riso, corso V. Emanuele 365, ore 18:00 Conferenza stampa sulla mostra di Rossella Leone, “Archeologia dello sguardo”, curata da Bruno Corà, che sarà aperta al pubblico dall’1 giugno all’11 settembre.

10) PALERMO – Feltrinelli, ore 18:00 Presentazione del libro di Salvatore Cangelosi “Basco Blu”, su Ubaldo Mirabelli.

11) ACIREALE (CT) – Credito Valtellinese, sala conferenze, ore 18:00 Incontro su ‘Cultura e turismo per lo sviluppo del territorio’ organizzato dalla Diocesi di Acireale in sinergia con l’università Cattolica di Milano. Partecipano, tra gli altri, il vescovo e vice presidente della Cei Antonino Raspanti, il governatore Nello Musumeci e il direttore di sede di Milano Università Cattolica del Sacro Cuore, Mario Gatti.

12) PALERMO – piazza Noce, ore 18:00 Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore al decoro urbano, Fabio Giambrone inaugureranno piazza Noce dopo alcuni lavori di manutenzione del Coime e dalle aziende partecipate.

13) CATANIA – Teatro Metropolitan, ore 20:30 Spettacolo di beneficenza del Banco alimentare della Sicilia onlus con Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia, i Samarcanda e Chiara Anicito. (ANSA).