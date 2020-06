Calcio, campionato forense

Si avvia alla conclusione la fase finale del 48’ campionato nazionale forense. Quest’anno Taormina è stata la meravigliosa sede delle fasi finali del campionato italiano di calcio degli avvocati. La manifestazione ha visto affrontarsi le migliori squadre degli ordini presenti su tutto il territorio nazionale. I campioni in carica dell’ordine di Bari escono sconfitti dalla semifinale contro il Torre Annunziata con il punteggio di 4-1, che da favoriti escono dalla manifestazione in compagnia del Lecce, sconfitto dal Palermo per 3-1. La finale che si disputerà domani mattina al campo “Despar” di Messina, via Polveriera, vedrà in campo la squadra vice campione d’Italia (campioni d’Italia 2015) di Palermo del Presidente Piero Alosi contro i colleghi dell’ordine di Torre Annunziata.