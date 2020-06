Era stato investito in via Roma

PALERMO – Era stato investito a Palermo il 20 marzo scorso in via Roma, ad appena tre giorni dalla morte di un cittadino del Bangladesh vittima di un incidente sempre sulla stessa strada. Giuseppe Settecase, 72 anni, è morto stamane. La magistratura ha disposto l’autopsia per stabilire una eventuale relazione tra la morte e l’incidente avvenuto oltre un mese fa.(ANSA).