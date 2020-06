Sanità, Trizzino sui direttori:

“A proposito delle prossime nomine dei direttori sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie ed universitarie della Regione Sicilia, esprimo la mia preoccupazione apprendendo da notizie di stampa che tali scelte potrebbero essere influenzate ancora una volta da convenienze politiche o personali. La sanità regionale siciliana ha pagato un prezzo altissimo per avere subito nel passato l’imposizione di nomine dettate non certo dall’interesse per la collettività bensì dal tornaconto del politico di turno che ha imposto soggetti asserviti al proprio interesse, con inadeguate capacità organizzative e relazionali. Con l’approvazione del Decreto Calabria in aula a Montecitorio si è dato un segnale forte di cambiamento evidenziando che la politica deve rimanere estranea alle nomine, che devono avvenire sulla base di reali capacità e soprattutto sulla base di criteri di meritocrazia, competenza e trasparenza. Ritengo che debba avere un peso determinante nella scelta anche la valutazione dei risultati economici e di gestione precedenti e per dirla con parole comprensibili: attenzione a riproporre nomine di direttore che hanno concorso ad attivare buchi di bilancio o gestioni opache! I Siciliani hanno il diritto di curarsi bene nella propria regione, di vedersi garantiti servizi efficienti quindi di un servizio sanitario adeguato alla erogazione di tutti i livelli essenziali di assistenza. Lasciamo fuori la politica dalle scelte! Sono certo che l’Assessore Regionale alla Salute sarà garante con fermezza delle prossime decisioni”. Lo scrive il deputato grillino, Giorgio Trizzino, su facebook.