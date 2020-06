L’assessore alle Culture del comune di Palermo, Adham Darawsha, ha partecipato a Bologna alla 23° edizione della “Borsa turistica delle città d’arte”. Oltre 60 Tour Operator di tutti i continenti, con la particolare presenza di operatori cinesi, indiani, australiani e coreani, interessati a conoscere le città d’arte e i borghi d’Italia da proporre come mete turistiche ai propri clienti.

L’assessore ha partecipato in particolare al Convegno Nazionale dal tema “Le grandi ricorrenze della cultura italiana e le strategie di promozione turistica: strategie pubbliche, esigenze delle imprese e casi di successo” ed allo speciale dedicato alle opportunità e strategie di promozione rivolte al mercato cinese. “Palermo è stata accolta come una delle principali destinazioni nel Mediterraneo – ha detto l’assessore – potendo vantare con tutta la Sicilia uno straordinario mix di monumenti e storia, siti Unesco, paesaggi e cultura dell’accoglienza. Motivo in più per incrementare le attività di visibilità e promozione della città per la destagionalizzazione del turismo.”