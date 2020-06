L’auto ritrovata in fondo al mare

Un trentunenne di Roma è stato ritrovato morto nel mare di Salina all’interno di una Fiat Panda. Del giovane, del quale ancora le autorità non hanno reso noto le generalità, non si avevano più notizie da venerdì. Lavorava come cameriere in un noto hotel dell’isola. La salma in questi minuti sta per essere trasferita a Lipari con un mezzo della Guardia Costiera. I carabinieri non tralasciano alcuna ipotesi investigativa.