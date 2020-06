LiveSicilia, il maggio più bello

Mai il mese di maggio era stato così bello e ricco di soddisfazioni per LiveSicilia. Mai, nel mese di maggio, il nostro giornale aveva ottenuto questi numeri in termini di utenti unici e di visite al sito.

Un mese record in tutti i sensi e tra i primi cinque mesi, in termini di visite, nella storia ormai decennale di LiveSicilia.

Segno certamente del grande lavoro di una redazione che non si risparmia (eravate in tantissimi nel corso delle varie nottate elettorali, tra amministrative ed Europee), ma anche e soprattutto segno del vostro affetto. Per questo motivo, vogliamo “brindare” idealmente con voi, cari lettori e ringraziarvi uno per uno. Continuate a seguirci. Giugno, appena entrato, sarà un mese ricco di notizie, di riflessioni, di novità. Noi non faremo mancare il nostro impegno. Voi confermateci la vostra fiducia.