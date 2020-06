Incidente all’attracco

Un incidente tra una nave da crociera della ‘Msc’ e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera’ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio. Quattro persone sono state portate in ospedale, tutte avrebbero contusioni non gravi. Dalle prime informazioni sono turisti che si trovavano sul battello fermo in ormeggio, il River Countess’.

Tra le prime ipotesi sulle cause dell’incidente c’è la rottura di un cavo del traino della nave.

Il ministro Toninelli commenta: ‘L’incidente di oggi dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva’.