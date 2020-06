Il sacerdote vedovo

E’ un prete, eppure ha quattro figli maschi. E tutti e quattro sono sacerdoti come il padre. Lui è don Probo Vaccarini, che martedì compie cento anni e nella Cattedrale di Rimini, alle 17.30, il vescovo Francesco Lambiasi celebrerà una messa per festeggiare. Don Vaccarini dopo la seconda guerra mondiale, tornato dalla Russia, ha fatto per molti anni il geometra, si è sposato e ha messo su una famiglia numerosa, con sette figli. I suoi quattro maschi sono tutti diventati sacerdoti. Poi, la sua amatissima moglie Anna Maria è morta, e lui, colpito dalla vocazione, nel 1988, a 69 anni, ottenuto il nulla osta da parte del Vaticano è diventato sacerdote.