Soccorrono auto

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite i un incidente stradale avvenuto a Foresto di Cavallermaggiore, nel Cuneese, poco dopo la mezzanotte. Le auto coinvolte sono tre. Secondo una prima ricostruzione, una delle due vittime è una infermiera del 118 di Bra (Cuneo), 47 anni, travolta mentre cercava di soccorrere un automobilista in panne. Nello schianto è morto anche un commerciante di Carmagnola in provincia di Torino di 49 anni, anche lui si era fermato per aiutare. Indagano i carabinieri.