La piccola Noemi ha paura

Migliorano le condizioni della piccola Noemi, colpita da un proiettile lo scorso 3 maggio a Napoli, nel corso di un agguato. ‘Noemi sta molto meglio – racconta la nonna – ha davanti a sé un percorso lungo, però è fuori pericolo’. La bambina ha ripreso a parlare ed a mangiare da sola, ma non sa il perché si trovi in ospedale. ‘Le abbiamo detto che è caduta – dice la nonna – servirà un percorso anche psicologico’. Ma il nonno racconta: ‘Non vuole più andare a comprare le patatine in piazza Nazionale, quindi qualcosa lo ricorda’.