Mattarella per la scherma

Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 3 giugno, in Sicilia.

1) PALERMO – Sicindustria, via Alessandro Volta 44, ore 09:00 Sicindustria organizza il workshop “Dazio Zero”, una giornata di formazione tecnica sui temi doganali per fornire alle imprese gli strumenti per accedere ai mercati internazionali attraverso un maggiore utilizzo degli accordi di libero scambio.

2) CATANIA – Penny Market, strada provinciale 69 di Pantano d’Arci, ore 11:00 Inaugurazione del centro logistico per il Sud Italia di Penny Market. Partecipa il sindaco Salvo Pogliese.

3) PALERMO – Palazzo dei Normanni, ore 11:00 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurerà la mostra “Un TesOro italiano” per i 110 anni dalla fondazione della Federazione italiana scherma.

4) PALERMO – Cappella della Misericordia, via Archirafi 31, ore 18:00 In attesa della decisione del Tar, prevista l’11 giugno, sul caso di Paul, l’idraulico ghanese che rischia l’espulsione dall’Italia, nella Missione Speranza e Carità, l’Arcivescovo Don Corrado Lorefice, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, le associazioni laiche, cristiane e islamiche, invitano i fedeli alla preghiera per ottenere una legislazione più umana.

5) PALERMO – Country Club, ore 20:00 Torneo di tennis “doppio giallo”, diamo una mano a chi da una mano “Un set per Medici senza frontiere”. Parte del ricavato sarà devoluto a Medici senza frontiere. Fino al 9.

6) CATANIA – CittàInsieme, via Siena 1, ore 20:00 Incontro su “L’eredità del 1992. Mafia, società civile, Stato”. Intervengono Umberto Santino, presidente del centro Peppino Impastato, Bruno Di Marco, ex presidente del Tribunale di Catania, Mirko Viola, segretario di CittàInsieme, e Giovanni Messina, ricercatore dell’università Federico II di Napoli.

(ANSA)