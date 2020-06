Micciché: “Buzzurro chi vota Lega

“Nuove elezioni? Forza Italia è prontissima e non temo il boom di Salvini: decide la gente”. Sono le parole del presidente dell’Ars e commissario di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che, accogliendo il capo dello Stato Sergio Mattarella a Palazzo dei Normanni per i 110 anni della Federazione italiana Scherma, ha parlato dell’ipotesi crisi e voto anticipato alle politiche. “Si va a votare sicuro. Dipende solo dal presidente della Repubblica. Bisogna vedere – ha aggiunto – se questo governo è veramente nelle condizioni di fare la finanziaria, ma non ne sono sicuro. Probabile che si vada a votare prima e il nuovo governo dovrà assumersi la responsabilità di fare questa finanziaria folle. Ovviamente è tutto scoperto quello che loro avevano finanziato”.

Precisando poi le dichiarazioni che aveva fatto su chi nell’isola ha votato Lega alle europee e sui leghisti, Miccichè ha spiegato: “Vorrei che fosse chiaro che quando dico ‘li ammazzerei a uno a uno’ non vado a cercarli a uno a uno per sparargli. Ma che siano ‘buzzurri’ lo penso assolutamente, ma questo non è violento”. E sul caso delle “quote tonno” e della possibile chiusura della Tonnara di Favignana: “Il ministro deve agire, la Regione non può fare niente, possiamo protestare come stiamo facendo. Io ho parlato con la famiglia Castiglione, mi hanno detto che sono nei guai, avevano investito tanto per riaprire la tonnara e adesso la chiuderanno a meno che non ci sia un colpo di genio che riesca a risolvere la situazione. Bisogna ringraziare la Lega, assolutamente. Sono stati molto carini, specialmente dopo aver preso il 30% dei voti a Favignana: mi sembra una bella risposta. Quello che la gente si aspettava”.