Nella storia degli Oscar c’era già entrata e nessuno potrà mai battere quel suo record, di prima donna candidata alla statuetta per la migliore regia. Ora, l’Academy ha deciso di onorare Lina Wertmuller con l’Oscar alla carriera. Lo si è appreso oggi. Oltre alla Wertmüller gli altri tre premiati sono David Lynch, Wes Studi e Geena Davis. Lina Wertmuller, 90 anni, era stata candidata all’Oscar per la migliore regia nel 1977 per il film “Pasqualino Settebellezze” con il suo attore prediletto Giancarlo Giannini. Gli italiani che hanno ricevuto l’Oscar alla carriera sono Federico Fellini, Sofia Loren, Michelangelo Antonioni ed Ennio Morricone. (Sa. T.)