Apple dice addio ad iTunes, la piattaforma che ha cambiato il modo di acquistare e di fruire la musica. Lo ha annunciato Craig Federighi, responsabile software di Cupertino sul palco della Conferenza degli sviluppatori (Wwdc): “iTunes come lo conosciamo non ci sarà più e si dividerà in tre app: Musica, Tv e Podcast”. Il cambiamento arriverà con l’aggiornamento del sistema operativo per Mac, che si chiamerà Catalina.