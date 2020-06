Apprendistato e formazione

PALERMO – In Sicilia, cresce il numero dei giovani under 30 che si formano sia in aula che all’interno delle impresa. Così la sperimentazione del cosiddetto “sistema duale” arriva ad ottenere ottimi risultati sul panorama nazionale. I percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) contano 4.326 iscritti tra il 2016-17, circa il 17% dell’utenza nazionale, dato secondo solo alla Lombardia che ne mantiene il 48%. Inoltre, tra il mese di luglio 2018 e il 31 marzo 2019 sono stati stipulati oltre 440 contratti di apprendistato di primo livello, portando in impresa moltissimi giovani siciliani, soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione (24%), e manifatturiero (17%). In particolare, la provincia con il maggior numero di apprendisti è stata quella di Palermo, con il 56%, segue la provincia di Catania (17%), di Caltanissetta (14%) ed infine Enna che influisce per l’8%.

“Questo dato rappresenta un risultato importante, andato oltre le aspettative e soprattutto inedito per la Sicilia – spiega l’assessore Roberto Lagalla – perché ci permette di contrastare la dispersione scolastica, fenomeno ancora rilevante nel nostro territorio, e riorientare i giovani al lavoro. Il risultato positivo di questa prima sperimentazione ci consentirà di ottenere risultati ancora più soddisfacenti il prossimo anno e di portare finalmente la formazione all’interno delle imprese, potenziando il legame diretto tra domanda e offerta di lavoro. I primi di luglio, a tal proposito, incontreremo le aziende per definire i nuovi obiettivi e andare avanti nella promozione di un raccordo sempre più stretto con la formazione, indispensabile per innalzare il livello delle competenze e rendere il profilo professionale dei giovani maggiormente competitivo, offrendo a loro opportunità occupazionali più ampie e stabili”.

Dopo il successo dello scorso anno, parte quindi il nuovo il bando per l’apprendistato di primo livello, promosso dall’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale, con una dotazione di 2 milioni di euro. Fino al 13 settembre gli enti di formazione professionale, i Licei o gli Istituti professionali di Stato e paritari, compresi i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (Cpia), potranno fare domanda per partecipare alla formazione del nuovo Catalogo dell’offerta formativa in apprendistato. Attraverso quest’ultimo, ragazzi tra i 15 e i 25 anni potranno individuare il percorso professionale e formativo più adatto alle proprie esigenze, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma professionale. L’avviso promuove un nuovo paradigma educativo, basato sulla diffusione del modello di apprendimento duale che integra formazione e lavoro, in sinergia con le imprese del territorio. In questo modo si favorisce il raccordo tra l’offerta formativa e il reale fabbisogno del sistema produttivo locale, ampliando le opportunità occupazionali dei ragazzi.

Gli istituti scolastici, attraverso il “buono apprendistato”, potranno ricevere un contributo economico, del valore massimo di 10 mila euro, utile sia al sostenimento dei costi di trasporto, vitto e alloggio degli allievi sia ai servizi di formazione esterna, tutoraggio formativo e accompagnamento al lavoro. Rientrano fra questi, le attività di scouting e matching delle opportunità occupazionali, propedeutiche all’attivazione del contratto di apprendistato, le attività di affiancamento all’apprendista e tutto ciò che riguarda le attività didattiche. Al tutor aziendale, invece, per ciascun apprendista sarà corrisposto un contributo economico fino ad un massimo di 3 mila euro.