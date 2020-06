Barricato a Palazzo dei Leoni

Cateno De Luca chiude Palazzo dei Leoni e si barrica all’interno. È l’ultima protesta del sindaco metropolitano di Messina contro l’insufficienza delle somme stanziate per le ex Province siciliane. “Ciò emerge – spiega una nota – dalla discussione, in atto in queste ore in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, dove è stata prevista la somma di 140 milioni su FSC a fronte dei 350 milioni necessari ad evitare il dissesto finanziario delle ex Province siciliane”.

“Siamo alla follia istituzionale, ora basta”, ha scritto De Luca, sul suo profilo Facebook, annunciando una conferenza stampa che si svolgerà in mattinata. Subito dopo il sindaco comincerà uno sciopero della fame a oltranza.