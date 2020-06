Governo, Conte non basta

L’ultimatum del premier, Giuseppe Conte, ai due vicepremier, Matteo Salvini, e Luigi Di Maio, è stato chiarissimo: “Se non avrò risposte chiare – ha detto, in conferenza stampa, a Palazzo Chigi – rimetterò al Colle il mandato”. Ma dopo aver raccolto commenti positivi da Matteo Salvini e Luigi Di Maio in serata si è consumata la rottura. Il premier ha interrotto dopo neanche un’ora un vertice sullo sbloccacantieri, non c’è intesa sull’emendamento della Lega che propone la sospensione del codice degli appalti per un anno.