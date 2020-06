Il rilancio di Palermo

PALERMO – Avvenimenti previsti per domani, martedì, in Sicilia:

1) PALERMO – Teatro Santa Cecilia, ore 09:30 Cgil, Cisl Uil presentano le proposte per il rilancio e lo sviluppo del territorio di Palermo.

2) PALERMO – Confcommercio, via E. Amari 11, ore 10:00 Presentazione di “L’Acchianata è donna”, in programma domenica. Saranno presenti, tra gli altri, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio e il rettore del santuario di Santa Rosalia, don Gaetano Ceravolo.

3) CATANIA – sala giunta del Municipio, ore 10:00 Presentazione della IX edizione del Festival internazionale del fumetto e della cultura pop “Etna comics”, in programma dal 6 al 9 giugno nel centro fieristico “Le ciminiere”. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.

4) ENNA – Palazzo Militello, ore 16:00 Conferenza stampa di presentazione del programma del primo Festival della sostenibilità ambientale, animale, alimentare che si terrà a Enna dal 25 al 30 giugno.

5) CATANIA – Emergency, via Guido Gozzano 12/14, ore 19:00 Proiezione, in prima per Catania, del documentario “Due occhi da straniero”. Segue dibattito sull’accoglienza degli immigrati in Italia dopo l’entrata in vigore della Legge 132. Partecipano attore Mamadi Jaiteh, il regista Vladimir Di Prima e gli sceneggiatori Lavinia Zammataro e Sergio Barone.

6) PALERMO – Teatro Santa Cecilia, ore 20:30 Serata di beneficienza organizzata dall’associazione Marco Sacchi per il settore Paralimpici Asd Club Scherma Palermo, con concerto della Skillie Charles Orchestra.

