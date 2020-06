Il trapanese Giancarlo Pocorobba

TRAPANI – Giancarlo Pocorobba, avvocato trentottenne di Trapani, è il nuovo vicepresidente nazionale di Konsumer Italia, associazione di consumatori. Nel corso dei lavori congressuali che si sono svolti dal 31 maggio al 2 giugno nell’isola di Favignana, l’attuale presidente di Konsumer Sicilia è stato eletto, infatti – unitamente ad altri tre membri – numero due a livello nazionale. “Ammetto che si tratta di una soddisfazione immensa, amplificata dal fatto che, come confermato dagli innumerevoli attestati di affetto e stima ricevuti, è opinione praticamente unanime che questa elezione me la sia meritata sul campo – afferma Pocorobba – ciononostante, mai mi sarei immaginato un riconoscimento talmente prestigioso, se non altro per la distanza logistica che mi separa dalla capitale, unita alla giovane età rispetto a tutti gli altri dirigenti nazionali. Questo è un riconoscimento che estendo a tutti i collaboratori di Konsumer Sicilia che, a qualsiasi titolo, si spendono quotidianamente nella difesa dei soggetti più deboli. Ringrazio il Presidente nazionale Fabrizio Premuti e tutti i Delegati nazionali per la grande fiducia riposta nella mia persona che cercherò, umilmente, di non deludere. Da oggi la Sicilia avrà un proprio rappresentante a livello nazionale che, mi auguro, saprà rivelarsi all’altezza delle grandi aspettative che gli vengono riposte”.