PALERMO – Un ecografo per chi assiste gratuitamente i pazienti nei quartieri più poveri. È quanto ha donato l’Istituto polispecialistico Cot di Messina all’associazione operatori sanitari volontari mariani cattolici che opera gratuitamente nelle periferie di Palermo. La consegna è avvenuta ieri sera nel salone della parrocchia Santa Cristina a Borgo Nuovo a Palermo. Presenti il segretario regionale del Pd Davide Faraone, il presidente dell’ associazione di volontariato Francesco Paolo La Placa e il vicepresidente Luigi Camillo, insieme ai medici e ai volontari che ogni giorno animano le strutture. “È importante supportare le realtà di volontariato che sussistono sul territorio – ha sottolineato Marco Ferlazzo, amministratore dell’istituto polispecialistico Cot di Messina e presidente regionale di Aiop Sicilia, l’associazione che rappresenta l’ospedalità privata – le aziende devono essere vicine anche ad associazioni come questa. La loro attività è la nostra forza. La prevenzione è cruciale e deve essere praticata diffusamente in tutte le realtà. Noi, dove possibile, dobbiamo intervenire in aiuto”.