Matrimonio finisce in rissa

Durante i festeggiamenti di matrimonio, l’alcol e i commenti infelici sulla sposa non vanno d’accordo. Sarebbero questi i motivi di un ricevimento nuziale finito in rissa, seppur con feriti lievi e senza apparenti intenzioni di denuncia. Se ne ha notizia in queste ore ma è successo domenica, in un agriturismo di Robecco sul Naviglio, nell’hinterland milanese.

Ad accendere la miccia della rissa sarebbe stato un commento del cognato della sposa sul vestito di lei, che avrebbe provocato una reazione negativa dei due convolati a nozze. Ad agitare le acque anche l’intromissione della moglie del fratello dello sposo, autore del commento. Giunti sul posto, i carabinieri hanno solo potuto constatare che la lite tra cognati era ormai stata sedata. Ad avere la peggio sarebbe stata la coppia di cognati, accompagnati all’ospedale di Magenta e al San Carlo di Milano con varie contusioni.