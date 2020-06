PALERMO – Un ecografo nuovo di zecca: questo il dono consegnato a un’associazione di operatori sanitari volontari Mariani cattolici che opera nei quartieri palermitani di Borgo Nuovo e San Lorenzo. A scriverlo su Facebook è il segretario regionale del Pd, Davide Faraone. “C’è un’associazione di operatori sanitari volontari mariani cattolici che si occupa di curare le famiglie bisognose delle periferie di Palermo – scrive il senatore dem – Ci hanno chiesto un ecografo, quello che usavano era un po’ guasto. Abbiamo chiamato un illuminato imprenditore della sanità privata, Marco Ferlazzo, titolare della clinica Cot di Messina, e gli abbiamo chiesto una mano. Ha donato lui l’ecografo”.

Lo strumento medico è stato consegnato ieri da Faraone, accompagnato dal capogruppo del Pd a Sala delle Lapidi Dario Chinnici e dal dirigente dem Salvo Alotta. “La salute spesso non è un diritto così come la nostra Costituzione recita ed è un dato ormai consolidato che la povertà influisca sulla possibilità di affrontare visite specialistiche e cure mediche adeguate – continua Faraone – Abbiamo voluto offrire un piccolo contributo, naturalmente ci batteremo per rendere sempre più democratico il nostro sistema sanitario”.