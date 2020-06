Botte e minacce in volo

Sono stati quaranta minuti di terrore per i passeggeri del volo Blue Express Panorama partito alle 16,45 ieri pomeriggio da Tirana e diretto a Roma-Fiumicino. Secondo una prima ricostruzione, un passeggero, albanese di circa 30 anni, dopo pochi minuti dal decollo ha cominciato a dare in escandescenza con minacce rivolte ai passeggeri. Poi l’uomo si è rivolto contro il padre che gli sedeva vicino e ha cominciato a picchiarlo. Attimi di paura, ma una passeggera è intervenuta, riuscendo a calmare l’uomo, facendolo parlare di sé e della sua storia. L’aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Pescara dove l’uomo è stato arrestato e il padre portato in ospedale.