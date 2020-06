SIRACUSA – Un chiosco per la vendita di panini è stato incendiato la notte scorsa a Priolo. L’apertura della struttura era prevista per i prossimi giorni. Polizia e carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori di quello che appare come un avvertimento ai danni del proprietario del chiosco. Nei giorni scorsi, un altro incendio ha danneggiato l’area della piscina ricavata all’interno del polivalente.

(ANSA)