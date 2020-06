PALERMO – E’ stato sequestrato l’autoparco comunale di Bagheria e sono stati notificati tre avvisi di garanzia. Gli indagati sono l’ex sindaco Patrizio Cinque, la responsabile del servizio raccolta differenziata Giuseppina Pia Di Martino e Tanja Giambruno, ex presidente del consiglio di amministrazione della società in house ‘Amb spa’ gestore del centro comunale di raccolta dei rifiuti di Bagheria. Sono accusati a vario titolo di gestione di rifiuti non autorizzata, inottemperanza degli obblighi del datore di lavoro, mancanza dei requisiti di salute e sicurezza, violazione delle norme sulla prevenzione incendi.

Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, Michele Guarnotta. Secondo le indagini dei carabinieri ci sarebbero alcune inadempienze riscontrate nell’impianto, nel mese di ottobre, dello scorso anno legati alla sicurezza e alla pulizia. L’impianto è stato sequestrato dai militari come conseguenza di controlli e accertamenti eseguiti dai Carabinieri, Noe, Arpa e Asl 6 a seguito di due diversi esposti avvenuti nei mesi scorsi, l’ultimo ad aprile. Durante i controlli erano stati rilevati violazioni in materia ambientale ed una grave situazione di degrado relativa alla gestione dei rifiuti. “Ho manifestato tutta la mia disponibilità alle forze dell’ordine – ha detto il sindaco Filippo Tripoli – per collaborare a fare chiarezza e sistemare le problematiche dell’area. Chiederemo il dissequestro temporaneo per questioni di ordine e sanità pubblica”.

Le ricadute sul servizio di raccolta rifiuti. Per effetto del provvedimento della procura di Termini Imerese il Comune di Bagheria ha diramato una nota in cui annuncia che è sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti. A seguito del sequestro dell’autoparco comunale sede temporanea del CCR (centro comunale di raccolta), l’amministrazione comunale comunica che l’AMB, l’azienda multiservizi che gestisce la raccolta differenziata per il Comune di Bagheria, ha momentaneamente sospeso il servizio di raccolta rifiuti ingombranti. “Siamo al lavoro H24 per garantire la normale raccolta dei rifiuti” – dichiara l’assessore ai Servizi a rete, Angelo Barone – chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini affinché si evitino abbandoni indiscriminati di rifiuti”.