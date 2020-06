Telefonata e disgelo

I vicepremier Di Maio e Salvini hanno avuto in mattinata una ‘lunga e cordiale’ telefonata, definita ‘positiva’ da fonti di M5s e Lega, per tentare di sbloccare l’impasse nel governo e disinnescare l’ipotesi crisi. Un ‘buona premessa per procedere nella giusta direzione’, secondo Palazzo Chigi, ma resta il braccio di ferro sull’emendamento della Lega sullo sblocca cantieri, ma Di Maio si dice fiducioso sulla base di un ‘testo già condiviso e pronto per essere votato’ e Patuanelli (M5s) apre a una ‘soluzione condivisa, lavoriamo per trovare una quadra’. Alcune fonti riferiscono che l’intesa è stata già trovata. Il governo sta anche valutando l’ipotesi di mettere la fiducia alla Camera sul decreto crescita. Lo spread Btp-bund scende sotto i 270 punti base, sui minimi da una settimana.