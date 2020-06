PALERMO – Un ciclista e due automobilisti feriti in due diversi incidenti avvenuti sulla circonvallazione oggi a Palermo. Nel primo caso si tratta di F.L, un uomo di 44 anni, trovato dai sanitari del 118 sull’asfalto, sanguinante, vicino al sottopasso di corso Calatafimi. A bordo della sua bicicletta, sarebbe stato investito da un’auto.

La dinamica non è ancora chiara: gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per individuare eventuali tracce del mezzo che potrebbe averlo travolto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, è infatti stato necessario trasportare l’uomo in ospedale con codice rosso.

E’ stato ricoverato ed è in prognosi riservata. Il secondo scontro si è verificato nei pressi di via Perpignano, sono rimaste coinvolte due auto. Per entrambi i conducenti, soltanto lievi ferite: sono stati medicati sul posto. Lunghe code nei tratti in cui sono avvenuti gli schianti, con forti rallentamenti al traffico.