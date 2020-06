PALERMO – Avvenimenti previsti per mercoledì 5 giugno in Sicilia:

1) CATANIA – Hotel Plaza, ore 08:30 Prima giornata di lavori del congresso Etna Cuore 2019, nel quale oltre cento esperti provenienti da ogni parte d’Italia si confrontano sui progressi terapeutici della cardiologia. Fino a venerdì 7 giugno.

2) PALERMO – Palazzo d’Orleans, ore 11:00 Firma di un Protocollo di Intesa tra l’Università di Pittsburgh sottoscritto da Patrick Gallagher e gli Atenei siciliani, sottoscritti dai rettori Fabrizio Micari di Palermo, Francesco Basile di Catania, Salvatore Cuzzocrea di Messina e Giovanni Puglisi del Kore di Enna, alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

3) PALERMO – Villa Zito, Via della Libertà, 52 ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del centesimo campionato italiano assoluto Conad Palermo2019.

4) ACI CASTELLO (CT) – Grand Hotel Baia Verde, ore 12:30 Il presidente di Federlegno Arredo Emanuele Orsini incontra imprenditori del territorio per parlare delle politiche a favore del settore Legnoarredo in Sicilia e per fornire i dati regionali e provinciali del settore.

5) PALERMO – Corte d’Appello, ore 15:30 Presentazione del libro di Umberto Santino “La mafia dimenticata”, la criminalità organizzata in Sicilia dall’Unità d’Italia ai primi del Novecento.

6) PALERMO – Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, ore 18:00 Quarto incontro della serie dedicati all’editoria indipendente: ospite Safarà Editore, con Cristina e Guido Pascotto.

7) PALERMO – Teatro Biondo, ore 18:00 La direttrice del teatro Pamela Villoresi incontra pubblico e stampa per presentare la nuova stagione teatrale “Traghetti” e i progetti artistici.

8) CATANIA – Piazza Nettuno, ore 18:00 Esercitazione di ricerca e soccorso in mare di un diportista con l’impiego delle unità aeronavali della Guardia Costiera

9) CATANIA – Comado provinciale carabinieri, Piazza Verga, ore 18:30 Cerimonia per il 205/mo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

