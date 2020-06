Il giallo dei corpi

E’ ancora più misterioso il giallo del ritrovamento nel Po a Torino di Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall’Austria. Anche l’amico 28enne, anche lui delle Bahamas, di cui da giorni non si avevano notizie e per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa, è stato trovato morto. La polizia ha recuperato il cadavere nel Po.